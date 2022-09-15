Alaattin Aktaş: ‘Liralaşma’ oldu aslında ‘dolarlaşma…’

Başımızda büyük bir bela var. Dünyanın kıskandığı buluş olarak lanse edilen kur korumalı mevduat. Bu hesabı açtıranlara bütçeden ve Merkez Bankası’ndan aktarılan kaynak bir yana asıl felaket uygulama bittiğinde yaşanacak. Bunu defalarca yazdık. Detaylı olarak da 10 ve 11 Ağustos’ta…

Kur korumalı mevduat, döviz artmasın diye başvurulan bir uygulama ve atılan başka adımlarla birlikte bu uygulamaya ‘liralaşma’ adı uygun görüldü. İyi de bu uygulama aslında tam tersi… Bu uygulama görünürde TL tutmayı teşvik ediyor gibiyse de geçmişte TL cinsi tasarruf edenleri de dövizin getirisine alıştırdı. ‘Liralaşma’ oldu aslında ‘dolarlaşma…’

Alaattin Aktaş’ın yazısı