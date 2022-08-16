Alaattin Aktaş: Kur korumalı mevduatta bizi felaket bekliyor

Tüm mevduat için yalnızca senaryo niteliğinde ve hiçbir zaman yaşanmayacak olan bu durum kur korumalı için gerçek. Bu uygulama süresiz değil, bir gün bitecek. Nasıl olacak o bitiş? Tasarruf sahibi eline geçen parayla sizce ne almaya yönelecek? Bu köşede 10 ve 11 Ağustos’ta detaylı olarak yazdım; kur korumalı mevduatta bir bitiş stratejisi yok ve şu anki duruma göre bizi bir felaket bekliyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta KKM için kur farkını ödemeyecekleri yönündeki sözünü bu çerçevede iyi okumak gerek. Bu açıklamasıyla aslında bir mesaj vermeye ve KKM hesabı olanların yavaş yavaş bu hesaplarını kapatmalarını sağlamaya çalışan Kılıçdaroğlu, örtülü biçimde “İktidara gelince kucağımızda KKM bombası bulmak istemiyoruz” diyor.

KKM’nin zamana yayılarak azalması ve kendiliğinden yok olması, bir kez daha vurgulayayım, herkesin hayrına; bu uygulamayı başlatan AKP’nin bile…

Alaattin Aktaş’ın yazısı