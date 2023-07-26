Alaattin Aktaş: Körfezden 21 yılda 13 milyar dolar doğrudan yatırım geldi

Körfez ülkelerinin en azından bir kısmı çok zengin ama şimdiye kadar Türkiye’de o kadar az doğrudan yatırım yapmışlar ki…

Veriler 2002 yılı başından bu yılın mayıs ayı sonuna kadar olan 21 yıl 5 aylık dönemi kapsıyor. “Başlangıç niye 2002” sorusu sorulabilir; Merkez Bankası’nın yabancıların Türkiye’de yaptıkları yatırımlara ilişkin veri seti o yıldan başlıyor çünkü.

Neredeyse 21.5 yıla yaklaşan bir dönem… Yabancılar Türkiye’de toplam 182.8 milyar dolarlık yatırım yapmış. Bu tutarın yalnızca yüzde 7 oranındaki 13 milyar dolarlık kısmı Körfez ülkelerine ait, yalnızca yüzde 7’si.

13 milyar doların ülkelere dağılımı da şöyle:

“Birleşik Arap Emirlikleri 5.3 milyar dolar, Katar 3.2 milyar dolar, Kuveyt ve Suudi Arabistan 2’şer milyar dolar, Bahreyn 542 milyon dolar, Irak 12 milyon dolar.”

Alaattin Aktaş’ın yazısı