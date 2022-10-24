Alaattin Aktaş: KKM’nin cazibesi giderek azalıyor

Kur korumalı mevduatın hesap sahipleri açısından cazibesi giderek azalıyor. Bu durum hesap sahibi 2.3 milyon gerçek ve tüzel kişi için pek hoş değilse de aslında hayırlı bir gelişme olarak da okunabilir.

Cazibenin azalmasının iki nedeni var:

Bir yandan bu hesaplara verilen faiz düşüyor. KKM faizi politika faizine endeksli olduğu ve politika faizi de giderek aşağı çekildiği için bu hesapların getirisi azalıyor.

Ancak hesap sahipleri için KKM’den elde edilen faizin pek önemi yok. Çünkü tasarruf sahibi dövizin getirisine odaklanmış durumda. İşte son dönemde dövizin çok artmasını önlemek için gösterilen yoğun çabanın etkisini göstermesi ve dövizdeki artışın görece yavaş gitmesi sonuçta KKM getirisini aşağı çekiyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı