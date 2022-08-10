Alaattin Aktaş: Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrası KKM küçülme sürecine girecek

Enflasyon diyelim o dönem yüzde 50’lere düştü; “KKM bitti, biz yine gidip yüzde 16-17 ile TL mevduata dönelim” mi derler, yoksa onlar da dövize mi koşarlar?

Dolayısıyla KKM uygulaması bu yıl sonu bitirilmek istendiği, tutar da 1.5 trilyon dolayında oluştuğu takdirde, bu 1.5 trilyonun çok ama çok önemli bir kısmı döviz almaya gidecektir. Hadi iyimser düşünelim, bu para eline geçecek olanların üçte ikisi döviz almak istesin. Yine de 1 trilyon lira dolayında bir para dövize yönelecek demektir. Dolar 2023’ün mart ayında ne kadar olur bilemem, ama hadi diyelim 20 lira olsun; bu durumda 50 milyar dolarlık bir döviz talebi doğar. Dolar 25 lira olsun, talep yine de 40 milyarı bulur.

Aslında hani açık denizde büyük bir deprem olur da onun yarattığı tsunami kıyıya saatler sonra vurur ya, bizde de o deprem oldu da henüz yarattığı dalgalar kıyıya vurmadı, o durumu yaşıyoruz.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, iktidarın KKM’den çıkış stratejisi oluşturmasına da katkı sunacaktır.

Çünkü vatandaş yavaş yavaş yeni hesap açtırmayıp aksine sistemi terk ettikçe, sistemden çıktıkça hesap bakiyesi büyümeyecek ve KKM tehlikesi de azalacaktı

Alaattin Aktaş’ın yazısı