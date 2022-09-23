Alaattin Aktaş: ‘Kendiliğinden oluşacak’ enflasyondaki hız kesmeyi faiz indirimine bağla!

Geçenlerde gelen bir okur mektubunda şöyle bir görüş dile getiriliyordu:

“Hem nereden biliyoruz enflasyonla mücadele için faiz artırımına giden diğer ülkelerin yanlış yapmadığını!”

Amerika, Avrupa faiz artırdığı halde enflasyon da artıyormuş, faiz artırımı işe yaramamış; ama bizde faiz indirildiği için enflasyon düşecekmiş!

Aslında doğru; hem zaten biliyoruz bir süre sonra yıllık enflasyon oranı düşecek.

Ne güzel değil mi!

O ülkelerde enflasyon kaç, nereden nereye gelinmiş…

Onun ötesinde yaşam standardı onlarda hangi düzeyde, bizde hangi düzeyde…

Bütün bunları düşünme, düşüneme, düşünmek isteme; sonra yalnızca önümüzdeki aylarda “kendiliğinden oluşacak” enflasyondaki hız kesmeyi faiz indirimine bağla!

Alaattin Aktaş’ın yazısı