Alaattin Aktaş: İsrail’den ithalatı daha da artırıyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz günlerde kasım ayı dış ticaret gerçekleşmesini açıkladı. TÜİK’in web sayfasına girip herkese açık verilerden Türkiye-İsrail ticaretinin kasım ayındaki durumunu inceledik, detaylı olarak…

Türkiye İsrail’le olan ticaretinde fazla veriyor. Bu yüzden ihracat/ithalat dengesini ters kurgulayıp ithalat/ihracat dengesine baktık.

Yani “Bu ülkeden yaptığımız ithalat, bu ülkeye dönük ihracatımızın yüzde kaçı” sorusuna yanıt aradık.

Sıkı durun; geçen yılın aylık olarak en yüksek oranı kasım ayında oluşmuş!

Bir başka ifadeyle İsrail’den görece en yüksek ithalatı kasım ayında yapmışız.

Bir yandan siyasetçilerden sokaktaki vatandaşa kadar İsrail’e karşı esip gürleyelim, sonra da savaşın en şiddetli zamanında İsrail’den görece en yüksek ithalatı yapalım!

Ne güzel protesto(!) değil mi?

Kasımda İsrail’e 301 milyon dolarlık ihracat yaparken 128 milyon dolarlık da ithalat gerçekleştirmişiz. İthalatın ihracata oranı yüzde 42.4.

Oysa geçen yılın on bir aylık verilerine göre başka hiçbir ayda yüzde 40 sınırı aşılmamış, zaten on bir ayın ortalaması da yüzde 32 olmuş.

Kasım ayında savaş şiddetlenmiş, bizim ithalatımız da oran olarak zirveye çıkmış…

Alaattin Aktaş’ın yazısı