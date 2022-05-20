Alaattin Aktaş: İkinci el konutları satanların amacı ne?

İkinci el konutları satanların amacı ne? Genel eğilim olarak tasarruf sahipleri birikimlerini değerlendirmek amacıyla konut alırken, bu konutları satanların amacı ne olabilir?

Parayı başka türlü nemalandırıp değerlendirmek mi, pek sanmıyoruz. Şu dönemde konuttan çok kazandıran bir araç yok gibi.

Sahip olduğu konutun çok kazandırdığını görüp bir süre sonra fiyatların düşeceğini varsayarak karı cebe koymak mı, olabilir.

Eski konutunu ya da onun bedeli yetmezse sahip olduğu bir diğer konutu satarak, gerekirse üstüne para da koyarak sıfır konut almak mı, muhtemel.

Bütün bunlar olasılıklar. Ama sanki bunlara baskın çıkan başka bir gerekçe var.

Ekonomik zorluk çekenler ve borcu giderek artanlar konutlarını satmak durumunda kalıyor. Belki birden fazla olan konutun biri satılıyor, belki bir tane olsa bile zorunluluktan o satışa çıkarılıyor.

Yoksa şu dönemde konut fiyatları her geçen gün artarken başka gerekçeyle konut satmak hiç akıl karı görünmüyor.

Bir insanın oturduğu evi borçlarını ödemek ya da işyerinin kapanmasını önleyebilmek adına satmak durumunda kalması çok acı!

Ama büyük fotoğraf sanki bize bunu söylüyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı