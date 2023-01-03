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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Hükümetin hedeflerine inanan yok

Hükümetin ortaya koyduğu hedeflere inanan yok. Hem biliniyor ki bazı büyüklükler dengeleri sağlayabilmek adına belirleniyor ve bu büyüklükleri ortaya koyanlara da hiç inandırıcı gelmiyor.

Örneğin bu yılın enflasyon hedefi … Yüzde 25’lik bir enflasyon hedefiyle yola çıkıldı ama hesabını kitabını, bütçesini bu orana göre yapan bir tek özel sektör kuruluşu var mı? Bırakın özel sektörü, kamu bu orana göre mi hareket ediyor?


Herkes gerçekçi oranın ne olabileceğini belirleyebilmek adına arayış içinde.

Bir şirketin bütçesi devletin bütçesine pek benzemiyor. Devlet bütçesi açık verdi mi gelsin borçlanma, borç veren yok mu, gelsin yüksek faiz, gelsin dövize ya da enflasyona endeksli borçlanma, o borçlanma yetmedi mi gelsin ek bütçe! Özel sektör böylesine olanaklara sahip mi?

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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