Alaattin Aktaş: Haziran enflasyonunda bugünkü alt sınır yüzde 2,64

Haziran enflasyonu için alt sınırı 13 Haziran için yüzde 2.67 olarak yazmıştım. Bu düzey çok az da olsa aşağı çekip 15 Haziran itibarıyla yüzde 2.64 olarak güncelliyorum.

Bu güncelleme, benzin fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere yapılan 97 kuruşluk indirimden kaynaklandı.

Enflasyonda alt sınır hesaplamasıyla ilgili olarak bir detayı vurgulamam gerekiyor.

Bu hesaplamayla ortaya koyduğum oran, ayın tümüne ilişkin olmakla birlikte toplam tahmin değil. Zaten ayın tümünü kapsayan toplam bir tahmin yapmayacağımı belirtmiştim. Bu hesaplama, fiyat artış ya da azalışını kesin olarak belirleyebildiğim kalemleri dikkate alarak yürüttüğüm bir çalışma. Zaman zaman okuyucularımdan “Şu şu kalemlere de şu kadar zam yapıldı” şeklinde bilgiler geliyor. İlginiz için teşekkür ederim ama ben kesinleştirdiğim kalemleri dikkate alarak bir çalışma yapıyorum. Ve ortaya koyduğum oran zaten geneli kapsamıyor, bir alt sınır çiziyorum.

Alaattin Aktaş’ın yazısı