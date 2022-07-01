Alaattin Aktaş: Haziran enflasyonunda alt sınır yüzde 3,12

Aylık enflasyon gerçekleşmesine ilişkin olarak önemli fiyat değişimi yaşandıkça alt sınır yazıyorum. Bu kez “Bugünkü alt sınır” dememe gerek yok, “Alt sınır” demek yeterli, çünkü ay bitti. Bu hesaplamada fiyatını izleme olanağı bulduğum başlıca kalemleri dikkate alıyorum.

Haziran ayı için otomobil, elektrik, doğalgaz, motorin, benzin, LPG, çay ve uçak bilet fiyatlarından yansıyan artış yüzde 3.12 düzeyinde.

Üstelik otomobilde genel olarak yüzde 15-20 arası zam olduğu halde ben oranı yüzde 15 düzeyinde aldığım halde…

Yüzde 3.12’nin haziran ayına ilişkin tahminim olduğu düşünülmesin. Bu oran, sıraladığım mal ve hizmetlerden kaynaklanan artış.

Diğer mal ve hizmetlerde de mutlaka artış yaşanmıştır ve toplam artış kesinlikle daha fazla çıkacaktır.

Ben yüzde 3.12’yi, “Bu oranın altına inilemez” diye ifade ediyorum.

Yani bir alt sınır çiziyorum.

Alaattin Aktaş’ın yazısı