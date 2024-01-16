Alaattin Aktaş: Genel bütçe gelirinin 1 trilyon 675 milyar 683 milyon 11 bin lirası tahsil edilememiş

Geçen yıl yaklaşık 6.8 trilyon lira genel bütçe geliri tahakkuk ettirilmiş. Peki tahsilat ne olmuş; 5.1 trilyon lira. Yani tahakkuk ettirilen gelirin 1.7 trilyona yakını tahsil edilememiş.

Bir kez daha ve tam sayıyı vererek yazalım…

Geçen yıl tahakkuk ettirilen genel bütçe gelirinin 1 trilyon 675 milyar 683 milyon 11 bin lirası tahsil edilememiş.

Bir başka ifadeyle 100 lira tahakkuk ettirilmiş, bunun 75 lirası tahsil edilmiş, 25 lirası ise yok olmuş!

Alınamamış, toplanamamış, yok işte o para!

O para dediğim de tam 1.7 trilyon lira!

2023 yılı bütçe açığının 1 trilyon 375 milyar lira olduğu göz önünde bulundurulursa tahsil edilemeyen “o para”nın, yani 1.7 trilyon liranın önemi daha iyi anlaşılır.

Kabul, bütçede yüzde 100 tahsilat olmaz da bu 1.7 trilyonun yarısı bile (829 milyar lira) tahsil edilebilmiş olsaydı, 2023 yılı bütçe açığı 1 trilyon 375 milyara tırmanmayacak ve 546 milyarda kalacaktı.

Şimdi “Her 100 liranın 25 lirası niye tahsil edilemedi” diye sorsanız bin dereden su getirilir!

Ama önemli olan sonuç. Maliye, toplaması gereken paranın 1.7 trilyonunu alamamış.

Alaattin Aktaş’ın yazısı