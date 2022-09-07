Alaattin Aktaş: Geçen seneki programla dış ticarette denge sağlanmayacak mıydı?

Ağustos sonunda yıllık bazda 90 milyar dolar olan açığın yılın tümünde 105 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin orta vadeli programda yer alıyor.

2021 yılında 46 milyar dolar olan, ağustos sonunda 90 milyara ulaşan ve yıl sonunda 105 milyara çıkacağı beklenen ticaret açığındaki bu gidişatın en büyük nedeninin ne olduğu belli tabii ki; enerji ithalatının çok hızlı büyümesi. 2023- 2025 dönemi orta vadeli programında yer alan veriler, enerji ithalatındaki tırmanışı çok somut olarak gözler önüne seriyor. Geçen yıl 51 milyar dolar olan enerji ithalatının bu yıl 103 milyarı aşacağı tahmin ediliyor. Yüzde 100’ü aşan bir artış söz konusu.

İyi güzel de biz geçen yıl adını unuttuğumuz bir program açıklamış ve bu sayede dış ticarette dengeleri sağlayacağımızı, en azından daha iyi hale getireceğimizi, bunun sonucunda da cari açık sorununu büyük ölçüde halledeceğimizi öngörmemiş miydik?

Alaattin Aktaş’ın yazısı