Alaattin Aktaş: Faiz indirmeseydik de doları daha aşağı çekseydik daha iyi değil miydi?

Koskoca Türkiye, iktisat teorisi denemeleri yapılan bir ülke konumunda!

Hani hep yazdım ya, geçen yıl eylülde ilk düğme yanlış iliklendi ve sonrasında tüm dengeler değişti, tüm düğmeler yanlış denk geldi ve gömlek yamuk duruyor, diye… Şimdi bir atlayarak iliklemek durumunda kaldığımız düğmeleri, devamında bu kez iki atlatarak ilikliyoruz. Varın gömleğin üstünüzde nasıl duracağını düşünün!

Kur yükseldi ve muhtemeldir ki daha da yükselecek. Rusya’dan ya da Körfez ülkelerinden dövizi baskılamaya yetecek kadar para gelir mi, bilemem. Diyelim geldi ve biz de bu sayede kurun daha da artmasını önledik. Doları 18’de tuttuk.

Peki faiz indirmeseydik de doları bu döviz sayesinde daha aşağı çekseydik daha iyi değil miydi?

Dönüp dolaşıp şuraya gelmiyor muyuz; sahi biz bu faizi ne diye indirdik?

Alaattin Aktaş’ın yazısı