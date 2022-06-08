Alaattin Aktaş: Erdoğan’ın açıklamasında çok ince bir ayrıntı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde “Bizde teknik anlamda enflasyon değil, fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır” demesinden sonra kafalar bir karıştı ki, sormayın gitsin. Türkiye’de enflasyonun olmadığı görüşüne katılıp katılmamak elbette başka ama kuşkusuz enflasyonla hayat pahalılığı çok ama çok farklı kavramlar ve bu kavramların aynı sanılıyor olması da hayret verici.

Erdoğan’ın bu açıklamasında çok ince bir ayrıntı var. Cumhurbaşkanı “Enflasyon yok” demiyor, yaşanının teknik anlamda enflasyon olmadığına vurgu yapıyor. Kuşkusuz o da biliyor ki fiyatlar artıyor. Fiyatların artması da, yani şişmesi de tabii ki enflasyon.

Burada üstünde durulması gereken enflasyon tarifinin ne olduğundan çok hayat pahalılığı sorununun kabul edilmiş olmasıdır.

Zaten bugün hayat pahalılığı sorunu varsa, bu şimdi olmasa bile geçmişte enflasyon yaşanmış olmasının bir sonucudur.

Alaattin Aktaş’ın yazısı