Alaattin Aktaş: Enflasyonun artış hızındaki düşüşün fiyatların düşmesi olmadığını hala algılayamayan bir kesim var

Tüketici fiyatlarının 2022’deki yıllık zirvesi muhtemelen görüldü. Ekim ayındaki yüzde 3.54’lük artışla birlikte yıllık oran yüzde 85.51 düzeyinde oluştu. Kasım ayı artışı yüzde 3.51’in altında kalırsa yıllık oranda o hep söyleye geldiğimiz gerileme başlayacak. Yok eğer kasım ayı oranı yüzde 3.51’in üstüne çıkarsa yıllık oran artmaya devam edecek ve zirve kasımda görülmüş olacak, gerilemenin başlangıcı aralık ayına kalacak.

Sonrasında “yıllık artış oranı” yönünü aşağı çevirecek. Üstüne basarak bir kez daha söyleyelim; bu durum siyaseten tepe tepe kullanılacak. Hele hele bu ay politika faizi çok büyük olasılıkla yüzde 9’a çekildikten sonra söylenecek çok belli:

“İşte faizi düşürdük, enflasyonu da geriletmeye başladık!”

Enflasyonun faiz indirildiği için gerilemediğini, hatta tam aksine enflasyonda faiz indirildiği için artış olduğunu en iyi bilenler iktidarıyla, muhalefetiyle siyasetçiler. Vatandaşın önemli bir kısmı da olan bitenin farkında.

Ama enflasyonun artış hızındaki düşüşün fiyatların düşmesi olmadığını ne yazık ki hala ve hala algılayamayan bir kesim var ve birileri bu kesimin uyanmaması için yoğun çaba gösteriyor. Bu kesimi uyarması, doğruyu ve gerçeği göstermesi gerekenler de bir başka uykuda!

Alaattin Aktaş’ın yazısı