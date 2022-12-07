Alaattin Aktaş: Enflasyonda kelime oyunu

Önümüzdeki dönemin en kafa karıştıran konusu enflasyonun seyriyle ilgili tartışmalar olacak. Hatta bu kafa karışıklığı ve tartışmalar başladı bile…

Bir tarafta “Bakın enflasyon düşüyor” diyenler…

Diğer tarafta “Enflasyon düşüyorsa nasıl oluyor da fiyatlar artmaya devam ediyor” diyenler…

Nasrettin Hoca’nın “Sen de haklısın, sen de haklısın” demesi gibi iki taraf da haklı sayılır, ama bir tarafın haklılığını daha ağır basıyor.

“Enflasyon düşüyor, üstelik önümüzdeki aylarda çok daha hızlı bir şekilde düşecek” diyenin başı ağrımaz. Ama burada küçük bir ayrıntı var; “Enflasyon düşüyor” diyenler, yıllık artış oranının düştüğü kastediyor, fiyatların değil. Yani aslında burada kelime oyunu var.

Vatandaş ise enflasyonun gerilediği yönündeki iddiaları haklı olarak “Fiyatların gerilemesi” olarak okuyor ya da okumak istiyor.

Konunun tarafı çok. İktidar “Enflasyonu düşürdük” demeye, muhalefet bunun gerçek olmadığını dile getirmeye, vatandaşın bir kısmı “Gerçekten de enflasyon düştü” diye söylenene koşulsuz inanmaya, bir kısmı ise “Ben cebimden çıkan paraya bakarım” yaklaşımını sergilemeye devam edecek.

Alaattin Aktaş’ın yazısı