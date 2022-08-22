Diken

Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Ekonomi yönetimi bir taşla birkaç kuş vurmayı hedefliyor


Bu yapılanların büyük bir önlem paketi gibi görünmesi, öyle algılanması isteniyor, ikincisi de faiz indirimiyle başka bir kuş hedef alınıyor.

Cuma günkü kararlarla bankalara söylenen özetle şu:


“Yüksek faizle kredi vermeyeceksiniz, verirseniz sopa hazır, sizi cezalandırırım. Ayrıca Hazine’yi fonlamayı ihmal etmeyin, bozuşuruz! Suratınızı o kadar da asmayın, bakın bir açık kapı var; vatandaşa, yani memura, işçiye, emekliye kredi kullandırdığınızda (kullanabilirlerse eğer) istediğiniz faizi uygulayın.”

Cuma günkü kararın özü bu, açıkça söylenmeyen ise şu:

“Ekonominin çarkları seçime kadar ne pahasına olursa olsun dönecek; bankalar zaten bu yıl şimdiye kadar çok kar etmişti, bunu da biz sağlamıştık, o kadar destek olduk, hadi şimdi faturayı paylaşalım.”

Ama durun bitmedi. Dedim ya seçime kadar yeni yeni kararlar görmemiz çok muhtemel.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

SON HABERLER