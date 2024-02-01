Alaattin Aktaş: Dolar ve akaryakıttan şubata sarkan artışlar

Bugün henüz 1 Şubat ama enflasyonda şubat kaygısını yaşamaya çoktan başladık. Hani girişte altını ısrarla çizdim ya, döviz ve akaryakıtta ay ortalamasındaki fiyatlara bakmak gerekir, diye… İşte bu yöntemden dolayı ocak ayından şubata sarkan ciddi artışlar söz konusu.

Önce geçen yıl şubatta fiyatların yüzde 3.15 arttığını hatırlatalım.

Gelelim şimdi ocaktan sarkan yüklere…

* Dolar kuru ay sonuna kadar hiç değişmese bile ocak ayı ortalamasına göre artış şimdiden yüzde 1 düzeyinde. Şubattaki artış sıfır olmayacağına göre, artış çok daha artacak. Dolar, geçen yılın şubatında yalnızca yüzde 0.35 artmıştı. Dolayısıyla geçen yılki artışa şimdiden fark atılmış durumda.

* Benzine bugünden geçerli 95 kuruş zam geldi. Buna göre, bugünkü fiyat ay sonuna kadar sabit de kalsa benzin ocak ayına göre şimdiden yüzde 6 artmış durumda. Benzin geçen yılın şubat ayında yüzde 3.3 zam görmüştü.

* Motorinde ise geçen yılla kıyaslandığında çok vahim bir durum yaşıyoruz. Motorindeki zam oranı, şubatta fiyatlar hiç artmasa bile yüzde 5.5 düzeyinde. Geçen yıl şubatta değil fiyat artışı, motorin yüzde 6.4 ucuzlamıştı. Yüzde 6.4 ucuzluktan, yüzde 5.5 zamma; o da tabii ki şimdilik, bugünkü fiyat ay boyunca sabit kalırsa.

* Otogazda ise bu yılın şubatındaki zam şimdiden yüzde 1.7 düzeyinde. Ancak geçen yıl şubatta otogaz zammı yüzde 11.6 ile çok daha yüksekti.

Alaattin Aktaş’ın yazısı