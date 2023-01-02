Alaattin Aktaş: Değirmen seçime kadar dönsün yeter

“Türkiye’nin en temel sorunu, yeterince döviz kazanamamasıdır.”

Döviz eksikliği aslında bir sonuç tabii ki… Dış ticaret dengesi daha iyi kurulmuş olsa ya da oluşan açık diğer gelirlerle kapatılabilse… Açık mı verdik, o zaman dış kaynak girişinde sorun yaşanmasa, kaynak bulamadık mı, hiç olmazsa ucuz borç alınabilse…

Bu durumda döviz eksikliği sorunu olmaz, bu eksiklik yüzünden kurlar tırmanmaz ve bu da enflasyona rekorlar kırdırmaz.

İşte 2023’ün de, sonrasının da en önemli sorunu budur; dövizdir.

Türkiye 2021’de başlatılan faiz indirimi ve o çerçevede uygulanan ekonomi politikasından ötürü döviz bulamadığı gibi elindekileri de kaybetti. Sonra başlandı taşıma suyla değirmen döndürülmeye…

O değirmen seçime kadar dönsün yeter!

Yoksa ihracatçının dövizine el koy, turizm sektörünün dövizine göz dik, bankalara her gün bu konuda bir dizi engel koy ve adeta zorla düşük faizli kamu kağıdı sat, bununla tehdit et, yine bankaların döviz işlemine saat sınırlaması getir, yurtdışına döviz transferine engel çıkar, liralaşma adı altında TL tasarrufların önemli bir bölümünü döviz endeksle, yani dolarlaşmaya bel bağla… Nereye kadar?

Alaattin Aktaş’ın yazısı