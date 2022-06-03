Alaattin Aktaş: Daha kötü olabilir mi?

Bu yılın mayıs ayı… Yıllıklandırılmış ihracat 242.6 milyar dolara çıkmış; ama görmezden geldiğimiz ithalat var ya ithalat, tam 313.7 milyar dolar olmuş. Ticaret açığı mı, o da 71.1 milyar dolara tırmanmış…

Var mı hatırlayan, neydi o yeni programın adı! Çin modeli miydi, yoksa başka bir adı mı vardı!

Hani şu ihracatı artıracak, ticaret açığını küçültecek, belki de fazlaya geçmemizi sağlayacak, böylece cari açık sorununu tümden unutmamızla sonuçlanacak program…

Adı önemli değil zaten. Öyle bir program yok ki! Hani nerede, dış ticaret bir program çerçevesinde böyle seyrediyorsa bırakın kendi halinde gitsin! Daha kötü olabilir mi?

Alaattin Aktaş’ın yazısı