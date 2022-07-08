Alaattin Aktaş: Cumhurbaşkanının enflasyon tahmini temenniden öteye geçmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre enflasyon şubat ve martta kontrol altına alınacak.

(…) Yaşadığımız enflasyonun çok önemli bir kısmını bizim yarattığımız gerçeği ortada. Bunun nedeni de kur artışı.

Geçen yıl aralıkta başlatılan KKM ve sonrasında alınan bir dizi kararın özü de kuru tutabilmek. Ama yok; tutamıyoruz, zorlanıyoruz!

Dolayısıyla önümüzdeki aylarda bu zorluk iyice artacak. Bir de uluslararası alanda özellikle enerji fiyatları daha da artarsa bizi çok zorlu bir kış bekliyor demektir. Aynı miktar enerji ithalatına daha çok döviz gerekecek demektir.

İşte o zaman kuru tutmak hiç mümkün olmaz. Döviz arttığı sürece de fiyatları tutmak mümkün olmaz.

Önümüzde böylesine çok ve bizim kontrol edemeyeceğimiz belirsizlik varken, kontrolümüzde olacak araçları da kullanmıyor ya da kullanamıyorken 2023’teki enflasyonun seyrine ilişkin tahminleri bir temenniden öteye geçmez.

Alaattin Aktaş’ın yazısı