Alaattin Aktaş: Çekilen paralar nerede?

Döviz tevdiat hesaplarındaki gerileme geçen hafta da sürdü ve böylece kesintisiz gerileme sekiz haftayı bulmuş oldu. Bu sekiz haftadaki azalma ise 27.7 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası verilerine göre döviz hesaplarındaki gerileme 11 Kasım haftasında başladı. Hesaplar 11 Kasım’da biten haftada 3.7 milyar dolar, 18 Kasım haftasında 3 milyar dolar, 25 Kasım haftasında 5.5 milyar dolar azaldı. 2 Aralık haftasında 2.4 milyar, 9 Aralık haftasında 2.6 milyar, 16 Aralık haftasında yine 2.4 milyar, 23 Aralık haftasında da 5 milyar dolarlık azalma oldu. Son olarak geçen yılın son haftasında 3.1 milyar dolarlık azalma daha kaydedildi ve böylece sekiz haftadaki toplam tutar 27.7 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası bu hesaplamayı yaparken parite etkisini de dikkate alıyor.

Döviz hesaplarında geçen hafta kaydedilen 3.1 milyar dolarlık gerilemenin 2 milyar 432 milyon doları tüzel kişilerin, 637 milyon doları da gerçek kişilerin hesabındaki azalmadan kaynaklandı.

Bankalardan yaklaşık 28 milyar dolar çekildi ama kabul etmek gerekir ki bu paranın izini sürmek öyle pek kolay değil. Dolayısıyla bu paranın nereye gittiği konusunda ancak tahminde bulunmak mümkün.

Alaattin Aktaş’ın yazısı