Alaattin Aktaş: Büyük döviz operasyonunun yıl dönümü

İlk adım 23 Eylül 2021’de atıldı. Mart ayında yüzde 19’a çıkarıldıktan sonra beş ay boyunca sabit tutulan Merkez Bankası’nın politika faizi 23 Eylül’de indirilmeye başlandı. Faiz indirme operasyonunun ilk bölümü 16 Aralık’ta tamamlandı.

16 Aralık Perşembe de sanki operasyonunun ikinci bölümünün ilk günüydü. Merkez Bankası nisan-ağustos döneminde hep politika faizinin enflasyonun altında tutulmayacağını açıklamıştı. 16 Aralık’ta faiz yüzde 14’e indirilmiş ve çoktan enflasyonun altına çekilmişti.

Geliyoruz üç gün sonrasına, 19 Aralık Pazar gününe… Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Akademi Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada faizlerin düşürülmesine dönük eleştirileri hatırlatarak “Benden farklı bir şey beklemeyin” demek suretiyle faiz indiriminin devam edeceği konusunda çok net bir mesaj veriyordu.

Merkez Bankası’nın 16 Aralık’taki faiz indirimi, Erdoğan’ın üç gün sonra indirimin daha da devam edeceğine dönük mesajı…

20 Aralık Pazartesi… Vatandaş elinde avucunda ne varsa dolara yatırmaya başladı. Dolar bir günde iki liraya yakın artış gösterdi. 18 lira sınırı aşılmış ve artık 18.30 görülmüştü.

20 Aralık Pazartesi akşamı… Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra yaptığı konuşmada kur korumalı mevduat uygulamasını açıkladı.

Alaattin Aktaş’ın yazısı