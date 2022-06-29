Alaattin Aktaş: Bugün şirketlere, yarın?

Hala yürürlükte olan mevzuata göre şirketlerin döviz alması yasak değil. Dövizi olan şirketlerin kredi kullanmasına yasak getirilmesi ise hukuki midir, onu da hukukçular değerlendirecektir.

Ama bazı kararlar yaratacakları doğrudan etkiden daha beter yan etkiler doğurabilir.

Dövizi olan şirkete kredi kapısını kapatmak belki umulan etkiyi yaratacak, şirketler döviz satmak durumunda kalacak, en azından döviz talebi kırılacak ve dövizdeki düşüş bir süreliğine de olsa kalıcı olabilecek.

Ama diğer yandan kulaklara kar suyu kaçmayacak mı, kaçmadı mı? Bu adım atılarak topluma bir dizi mesaj verilmiş olmuyor mu? Vatandaş şöyle düşünmeyecek mi?

Demek ki döviz konusunda sıkıntı büyüyor…

Anlaşılan döviz daha da artabilir ki böyle bir karar alındı…

Dövizde iyice darboğaz olacak gibi, kur artar, en iyisi ben biraz daha döviz alayım…

Şirketleri döviz satmaya yönelttiklerine göre, acaba sıra bana da gelir mi?

Vatandaş haklı olarak düşünür de düşünür…

Alaattin Aktaş’ın yazısı