Alaattin Aktaş: Bu yarayı sarmak çok zor olacak

Can kaybımızın nerelere varacağını söylemeye dili varmıyor insanın, tahminler çok kötü. Henüz pek düşünülmüyor, onu düşünecek halimiz yok ama bir süre sonra yaşanan bu felaketin ekonomik yıkımını konuşmak durumunda kalacağız.

Depremin vurduğu on ilin ekonomiye katkısını en yalın haliyle GSYH içindeki payları yönüyle görmek mümkün. Bu on ilin 2021 yılı GSYH’si içinde yüzde 10’a yakın bir payı var. Kuşkusuz deprem bu katkıyı sıfıra indirmeyecek ama büyük ölçüde etkileyecek.

Daha can kaybı ve yaralı sayımızı bile tam bilmiyorken, ekonomik kaybın boyutunu tabii ki hesaplayamayız. Şu aşamada bunu düşünen de yok zaten.

Türkiye’nin ekonomik olarak uğrayacağı kayıp, bu illerin GSYH’ye yaptıkları katkıyla da sınırlı kalmayacak.

Ancak en büyük kaybımız hiç tartışmasız yitirdiğimiz binlerce can…

Bölgede yaşanan yıkımı gördükçe İstanbul’u ve Marmara’yı düşünmemek mümkün değil… Ve biz yıllardır bildiğimiz bir gerçeği yok sayarak günümüzü geçirmeye çalışıyoruz.

Son deprem Türkiye ekonomisinde küçük bir etki yapar, belki biraz yalpalatır. Ama benzer büyüklükte bir deprem İstanbul’da yaşandığında…

Neler olacağını herkes biliyor…

Alaattin Aktaş’ın yazısı