Alaattin Aktaş: Bir iktisat teorisini daha alt üst etmeyi başardık!

İktisat teorisine göre genelde bir ülkenin ulusal parası değer yitirirse ihracatı artar, ithalatı azalır.

Biz bu teoriyi de alt üst etme başarısı gösterdik!

Paramız değer yitiriyor mu, hem de nasıl! Döviz son bir yılda yüzde 100 dolayında arttı, yani TL yüzde 50 kadar değer yitirdi.

Bu durumun ihracatı ithalattan daha fazla artırması beklenir, böyle olması gerekir, değil mi… Ne gezer!

Geçen yıl ekimde 215 milyar dolar olan yıllıklandırılmış ihracat haziranda 246 milyara çıktı. Artış yüzde 14.

Aynı aylar itibarıyla ithalat ise 259 milyardan 323 milyara yükseldi. Artış yüzde 25!

İktisatçılar şimdi harıl harıl yeni baskılar için iktisat kitaplarında değişiklik yapıyorlardır!

Alaattin Aktaş’ın yazısı