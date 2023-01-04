Alaattin Aktaş: Bebek kendiliğinden iyileştiğinde ‘Ben başardım’ diye hava atıyorsun

Enflasyonda 2022’nin tablosu çıktı ortaya…

Yılı tüketici fiyatlarında yüzde 64.27, üretici fiyatlarında yüzde 97.72 ile kapattık.

Ekim sonunda zirve yapan yıllık oranlar önemli ölçüde geriledi. Yıllık orandaki iki aylık gerileme tüketici fiyatlarında 21 puanı, üretici fiyatlarında 60 puanı buldu. Yıllık artış oranlarındaki gerileme olağandışı bir gelişme olmazsa nisan-mayıs aylarına kadar devam edecek.

Şimdi “Bebeğin ateşini düşürdük” diye övünme vakti!

Sormayacak mıyız peki, “O bebeğin ateşini kim çıkarmıştı” diye!

Olur olmaz yiyecekler yedirilen, soğukta yazlık kıyafetle sokağa çıkarılan bebeğin hastalanması ve ateşinin yükselmesinde şaşılacak bir durum yok.

Bunu dikkate almıyorsun, yetmezmiş gibi tedavide de yanlış yola sapıyorsun.

Sonra bebek kendiliğinden iyileştiğinde “Ben başardım” diye hava atıyorsun.

Alaattin Aktaş’ın yazısı