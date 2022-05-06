Alaattin Aktaş: Artık geri dönüş çok ama çok zor

Bir ilaç, yan etkileri yararından daha fazla olduğu biline biline, göz göre göre kullanıma sunulur mu?

Konu Türkiye ekonomisi ise sunulur!

Türkiye gibi koskoca bir ülke yarar sağlamayacağı en baştan belli olan, bilinen, kanıtlanmış yanlış bir ekonomik tercihe niye sürüklenir?

Hala yanıt bulunamayan, en azından benim bulamadığım soru budur! Faiz indirme adımının “faiz düşünce enflasyon da düşecek” tezine dayanılarak atıldığını; böylesine basit, böylesine yalın ve kanıtlanmış bir konuda böyle bir hata yapılabileceğini düşünmek…

Bana hiç inandırıcı gelmiyor.

Ekonomi yönetimleri elbette hata yapabilir.

Ama bu kadar basit değil!

Daha önce de yazmıştım, sanki şöyle düşünüldü:

“Enflasyonu 2021’in sonuna doğru bir süre kontrollü olarak yükseltelim, 2022’den itibaren ise yine kontrollü olarak düşürelim, böylece seçime giderken enflasyonla mücadelede başarı elde etmiş görünelim.”

Ama işte o kontrol bir türlü sağlanamadı ve ipin ucu kaçırıldı. Artık geri dönüş çok ama çok zor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı