Alaattin Aktaş: Aralık-ocakta enflasyon düşecek ama ortada bir başarı yok

Söylenen, kaç zamandır belki de ilk kez doğru!

Enflasyon, daha doğrusu yıllık enflasyon oranı gerçekten de düşecek.

Hem de söylenen aylarda, yani aralık ve ocakta.

Ama küçük bir ayrıntı var; bunu herkes biliyor.

Aralık ve ocakta enflasyonun düşmesi değil, düşmemesi olay!

Yıllık enflasyon oranı, evet özellikle aralık ve ocakta düşecek. Bunun nedeni de belli; hesaplamadan yüksek artışlar görülen aralık ve ocak ayları çıkacak.

Ortada öyle büyük bir başarı, bir cinlik yok! Basit bir matematik işlemi.

Ancak son bir yıldaki oran gerilemiş olmakla birlikte fiyatlar gerilemeyecek ki, tam tersine hızı yavaşlamış olmakla birlikte artmaya devam edecek.

Alaattin Aktaş’ın yazısı