Alaattin Aktaş: Aralık-ocak için temizlik yapılıyor

“Bu zamlarla artık baz etkisi umudu da suya düşebilir.”

Ben pek emin değilim, hatta tam tersinin bile olabileceğini düşünüyorum.

Eğer özellikle aralık ve ocakta yapılması söz konusu olacak zamlar erkene alınıyorsa, yıllık enflasyonda düşüş görünmesini sağlayacak o aylar için bir anlamda temizlik yapılıyor demektir.

Hem dolaylı etkisi büyük olacak zamlar ne kadar erken yapılırsa etki de zamana yayılarak aralık ve ocak aylarına pek kalmaz. Bu bile hesap ediliyor olabilir.

Dolayısıyla eylülden itibaren üç ayın enflasyonunun yüksek çıkması çoktan göze alınmış görünüyor. Bu aylardaki oranlar yüksek çıkmalı ki aralık ve ocakta göz kamaştıran bir gerileme görülebilsin…

Alaattin Aktaş’ın yazısı