Alaattin Aktaş: 15 Mayıs sabahı, enflasyonun daha da hızlanacağı bir döneme uyanacağız

Fay hattında enerji birikmesi kavramını hepimiz öğrendik, bu kavram dilimizden düşmez oldu. Ekonomide de benzer bir durum var.

Döviz altı ayı aşkın bir süredir yatay. Dolayısıyla ithal enflasyon kavramını neredeyse unuttuk. Bu altı ayda tüketici fiyatları yüzde 22 dolayında artarken dolardaki artış yüzde 5’in altında kaldı.

Döviz çok az arttığı, ithal ürünlere bu sayede çok fazla zam gelmediği halde bile enflasyon bu düzeydeyken kur arttığında ne olur dersiniz?

Peki hem deprem felaketi, hem kuraklık riskinden dolayı tarım üretiminde bir gerileme yaşanırsa gıda fiyatları ne olur dersiniz?

Ya seçimin etkisiyle parasal genişlemenin etkisi ne olur dersiniz?

Bunlar ekonomideki fay hattında çok enerji biriktiğinin işaretleri…

Dolayısıyla önümüzdeki dönem çok sıkıntılı geçmeye aday. Bu, seçimi hangi ittifakın kazanacağından bağımsız bir gerçek.

15 Mayıs sabahı, seçimden kim galip çıkarsa çıksın enflasyonun daha da hızlanacağı bir döneme uyanacağız.

Alaattin Aktaş’ın yazısı