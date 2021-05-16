Akşener’den ‘selpak siyaseti’ videosu: ‘Ak Parti’nin katkılarıyla’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘değerleri, kurumları ve insanları kullanıp atan siyaset’ olarak tanımladığı ‘selpak siyaseti’ konulu bir video paylaştı.

İYİ Parti lideri videoyu yayımladığı Twitter paylaşımında, şunları kaydetti: “Değerlerin içini boşaltan, kurumları istikrarsız hale getiren, devlet yönetimine olan güveni yerle yeksan eden Ak Parti iktidarının, milletimizin umutlarını, memleketimizin kaynaklarını kullanıp atmasına izin vermeyeceğiz.”

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Videoda şu ifadeler yer aldı: “Ak Parti’nin katkılarıyla… Değerleri, kurumları ve insanları kullanıp atan siyaset, ‘selpak siyaseti.’ Kendi elleriyle imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’ni; bir grup azınlığı tatmin etmek için yine kendi elleriyle fesheden siyaset. Seçim propagandasının temeline oturttuğu Rabia’yı; iktidarının ‘bi’tık’ devamı için öksüz bırakan siyaset.

Uçan ekonomi masallarının kahramanı olan damadını; Batan ekonomi gerçekleriyle yüzleşince paketleyen siyaset. ‘İstikrar ve güven’ garantisiyle atadığı bürokratlarını, kendi başarısızlığını gizlemek için çöp öğütür gibi harcayan siyaset. ‘Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız’ diyerek göreve gelip, efendilik taslayamadığı her olayda, kendi milletini terörist ilan eden siyaset.”