Akşener: Sopalı referandumlar Putin’in hayal dünyasına ait

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ukrayna topraklarının yüzde 15’ini ilhak eden Rusya’ya yüklendi: “Dünyayı Suriyelileştirmek isteyenlerin karşısında kararlılıkla durmak bizler için tarihsel bir vazifedir.”

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin belgeyi imzalamıştı.

Söz konusu alanlar Ukrayna’nın yüzde 15’ine tekabül ediyor.

Ukrayna işgali başladığından beri Rusya’ya sık sık tepki gösteren Akşener, Twitter hesabı üzerinden ilhakları şöyle değerlendirdi: “Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye referandumları ile uluslararası hukukun temelini oluşturan egemenlik hakkına saygı ilkesi açıkça ihlal edilmiştir. Putin’in bu tavrı, artık sadece Ukrayna’nın değil bölge ülkelerinin de güvenliği ve toprak bütünlüğü için bir tehdittir.

Uluslararası normları istismar ederek yürütülen etnik yayılmacı bir ajanda ile hiçbir ülke ne demokratik ne de müreffeh olamaz. Bu ajandaya hizmet eden sopalı referandumlar da, aynı Kırım’da olduğu gibi hükümsüzdür ve Putin’in hayal dünyasına aittir.

Maalesef Putin çarlık rüyalarının peşinde, hem kendi vatandaşlarını hem de Ukraynalıları göçe zorlayıp; binlerce insanı ülkelerini terk etmek zorunda bıraktı. Sırf bu gerçek bile Türkiye’nin istikbalini otokraside görenler için ibretlik bir ders niteliğinde.

‘Sultancıl rejimleri ülkemize dayatanların karşısında durmaya devam edeceğiz‘

Elbette bizler, sultancıl ve arkaik rejimleri ülkemize model olarak dayatanların karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Her daim cumhuriyetimizin değerlerini, egemenlik ilkesine saygıya dayalı kurucu anlayışını ve barışı önceleyen perspektifini hatırlatacağız.

Dünyayı Suriyelileştirmek isteyenlerin karşısında kararlılıkla durmak bizler için tarihsel bir vazifedir. Çünkü Türkiye’nin tartışılmaz yeri, vatandaşlarının huzur ve refah içinde yaşadığı medeni milletler ailesidir. Türk milleti de bu ailenin asil bir üyesi ve banisidir.”