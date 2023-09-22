Akşener, Mustafa Sandal’ın adaylığı için ‘nabız yoklamış’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şarkıcı Mustafa Sandal’ın Beşiktaş belediye başkanı adaylığı için ‘nabız yokladığını’ ancak yanıt alamadığını söyledi. Sandal’ın aday olmasını ‘çok istediğini’ söyleyen Akşener, AKP ve CHP’yle rakip olduklarını söyledi.

Fotoğraf: Twitter

CHP’yle ittifakın bittiğini ve yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini söyleyen Akşener, Mustafa Sandal’ın Beşiktaş Belediyesi için başkan adayı olmasını çok istediğini, bunun için nabız yokladığını söyledi. Akşener, CHP ve AKP’nin bundan sonra rakip olduğunu belirtti.

FOX’ta konuşan Akşener, şunları dedi:

*Mustafa Sandal beyle bizim bir dostluğumuz oluştu. Zaman zaman görüşüyoruz. Ben kendisini (aday göstermek) istedim doğrusu. Ama daha kendisiyle bir anlaşma ya da resmi bir konuşma yapmadık. Partiyi ziyaret ettiğinde bu şekilde konuşmadık. Çünkü konserlere yönelik bir konu için gelmişti. Ama bir telefon konuşmasında söyledim bir nabız yoklamak amaçlı. Keşke bir adım atsa. Çok isterim. Resmi bir teklif henüz götüremedim.

‘Ak Parti ve CHP’yle rakibiz’

*Saraçhane’ye gittim, ‘İç işlerine karışıyorlar’ dediler, masadan kalktık, seçimlere ayrı girdiğimizi açıkladık hep aynısını söylüyorlar. Şu andan itibaren AK Parti ve CHP ile rakibiz ve ciddi bir sonuç alacağımıza inanıyorum.