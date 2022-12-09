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Yaramazlara biraz batar!

Akşener: Masadan kalksam bazıları kurban keser

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener altılı masanın cumhurbaşkanlığı seçimine tek adayla girmesi gerektiğini belirterek, “Diyorum ki ‘Tek adayla gitmeliyiz ve bu kişiyi kazandırmalıyız, bu kişi kazanmalı’ Adını ne koyarsanız, ima falan yok” dedi.

Akşener, ‘altılı masa’dan kalkması halinde ‘bazılarının’ kurban keseceğini söyledi.


Fotoğraf: AA

Akşener gündeme ilişkin değerlendirmede bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘Masadan kalksam bazıları kurban keser’

AA’ya göre “Altılı masayı Akşener dağıtır” şeklindeki söylemlerin bulunduğunun anımsatılması üzerine, Meral Akşener şöyle konuştu:

“Çok ilginç bu. Hiç benim yumuşak, bir ‘Acaba mı’ mesajı verdiğim söz konusu değil. O zaman burada ‘Her an gidebilir’ anlayışını oluşturmaya çalışanlara bakarsanız çok ilginç. Onlar muhalefet yanında görünen pek çok insan. ‘Acaba şu kadının sinirini bozup, bir an evvel kaldırsak mı?’ Aynı zamanda da Tayyip Erdoğan’ın bu arada seçmenini konsolide edebilmesi için farkında veya farkında olmadan yaratılan bir istifham mı? Döndürüp, döndürüp ben davet ediliyorum, partim davet ediliyor. Her seferinde ben de ‘Hayır’ diyorum. Yani benim kadar bu konuda davet alıp, net ‘Hayır’ diyen de yok. Ben her şeyin farkındayım, Gülhane Parkı’ndayım.

İlginç bir durum var orada, ben bir şeyi fark ettim. Çok ön yargılar varmış bizimle ilgili. Kurban keserler yani bazıları ben kalksam, o masadan.”

Akşener, konuyla ilgili ‘kimden bahsettiği’ yönündeki soruya yanıt verirken, “Muhalefeti tanzim etmeye çalışan insanlardan bahsediyorum. Yani bir şeylere razı edilmeye yönelik midir? Onları bilemiyorum, çalışmadım henüz. Bak çalışmaya başlarsam yanar herkes” dedi.

Muhalefeti tanzim etmek etmeyenler arasında aydınların, kanaat önderlerinin, akademik kadrodan isimlerin olduğunu öne süren Akşener, bunun kendisini şaşırttığını kaydetti.

Altılı masanın üç görevi

Altılı masanın üç görevi yerine getirmek için oluşturulduğunu belirten Akşener, “Onun için kuruldu. Sonra ittifaka dönerse başka bir şey, şu an ittifak değil. Görevi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek, seçim güvenliği ve adayı belirlemek” dedi.

Akşener, “31 Mart’ta parti olarak fedakarlık yaptık ama masa kurulduktan sonra ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olmayacağım’ diyerek, bir haktan feragat ettim. Bir tek adayla gitmeliyiz. Ben adaylık düşünsem bunu diyemem. Diyorum ki ‘Tek adayla gitmeliyiz ve bu kişiyi kazandırmalıyız, bu kişi kazanmalı’ Adını ne koyarsanız, ima falan yok” dedi.

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