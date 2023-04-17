Akşener, ‘Kürtlere kıyamadığı’ için Demirtaş’a istediği gibi yanıt verememiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın önceki yıllarda evine kahvaltıya gelebileceği açıklamasına ‘Kürtler incinmesin diye’ istediği sözleri kullanamadığını söyledi.

Meral Akşener. (AA)

Demirtaş, 2020’deki bir açıklamasında muhalefet partilerinin aynı çizgide olmasa bile, belli değerler ve ilkeler etrafında bir araya gelip ortak bir tutum geliştirmesi gerektiğini belirtmiş ve şunları demişti:

“Siyasi amaçla bir araya gelmeden önce tüm liderler, sırf aile ziyareti kapsamında ve insani ilişki çerçevesinde, bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya, daha iyi anlamaya gayret edebilirler. Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik’ derdim.”

Akşener, bu çağrıya şöyle yanıt vermişti: “Ben Güneydoğu’yu iyi bilirim, Güneydoğu’nun bir özelliği şudur, yani Güneydoğu’da yaşayan Kürtlerin, İstanbul’da, İzmir’de hani şehirleştik, batılılaştık onları bilemem ama orada şudur: Kanlın olsa, yani kan davalı birisi olsa kapısı çalındığı zaman o kapıdan içeri alınır, evin annesi, en yaşlısı korur kollar sonra kapıdan dışarı çıktıktan sonra kan davası devam eder.”

TV100 canlı yayınında Ece Üner’in sorularını yanıtlayan Akşener,

“Demirtaş, her televizyona çıkmamdan önce bir beyanat verir. Eşiyle beraber kahvaltı yapmak istediğini söyledi. Bakın kalbimi açarak konuşuyorum. Birkaç saniyelik bir tereddütüm oluştu. ‘Benle kahvaltı etmeden önce marş marş gitsin şehit ailelerinden özür dilesin, onlardan helallik alsın gelsin’ Ben bunu diyemedim. Mesele Demirtaş değildi. Kürtler üzerine alınır diye kıyamadım.”