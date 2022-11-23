Akşener, Erdoğan’ın Sisi ‘seçimini’ İmamoğlu üzerinden yorumladı: Kazananın yanında olmayı sever

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle el sıkışmasını “Görünen o ki Erdoğan seçimini Binali beyden yana değil Sisi’den yana kullanmaya karar vermiş” diye yorumladı.

Erdoğan ve Sisi. Fotoğraf: AA

‘Kanlı bıçaklı’ olduğu Sisi’yle 20 Kasım’da Katar’da el sıkışan Erdoğan’ın 23 Haziran 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri öncesinde “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli” sözleri akıllara gelmişti.

Akşener, bugünkü grup toplantısında Erdoğan’ın sözlerini hatırlatıp şunları söyledi: “Sayın Erdoğan Sisi’yle Katar’da hasret giderdi. Sayın Erdoğan’ın gösterdiği derin muhabbeten anlıyoruz ki yeni dostluğun kıvılcımı çakıldı. Yakında Beşar Esad’la da maça giderse şaşırmayın. Görünen o ki Erdoğan seçimini Binali beyden yana değil Sisi’den yana kullanmaya karar vermiş. Tabii bilirsiniz Erdoğan kazanın yanında olmayı sever. Baktı ki Ekrem başkan İstanbul’da kazandı, biraz vakit aldı ama sonra gitti Sisi’yi seçti. Bu seçimle birlikte de Rabia işareti yapa yapa gezdiği elini Sisi’ye kaptırmış, Esma’nın onurunu da Katar’da bırakıp gelmiş oldu.”