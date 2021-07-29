Akrabalar arasında silahlı kavga: Dört kişi hayatını kaybetti

Türkiye, resmi rakamlara göre yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra bugünlerde de Afganların göçüyle karşı karşıya. Özellikle ABD’nin Afganistan’dan çekilip bölgeyi Taliban yönetimine bırakmasıyla, Türkiye sınırından ülkeye kaçak giren binlerce Afgan’ın görüntüleri medyaya yansıdı.