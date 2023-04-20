AKP’nin boşaltılan Çukurova binasına saldırı

Adana’da, depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan AKP Çukurova ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş edildi. Şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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Adana’nın Çukurova ilçesinde Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki AKP ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi.

Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bu arada muhalif liderler, parti binasına saldırıyı kınadı.

Adana Valiliği’nin olayla ilgili açıklamasında, saldırıyı düzenleyenin 24 yaşındaki E.A. olduğu ve ilk ifadesinde saldırıyı bilinçli yaptığını itiraf ettiği kaydedildi.