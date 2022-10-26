AKP’liler gazetecilere davetten memnun: ‘Vizyon belgemiz konuşuluyor’

ALTAN SANCAR

AKP Genel Merkezi 28 Ekim’deki ‘vizyon belgesi’ açıklama etkinliğine uzun yıllar sonra iktidara yakın medyada yer almayan isimleri davet etti. Davetin ulaşmasının ardından başlayan tartışmaların ise AKP Genel Merkezi’nde ‘mutluluk’la izlendiği belirtiliyor.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 28 Ekim Cuma açıklayacağı ‘Türkiye Yüzyılı’ programına AKP’yi ve Erdoğan’ı sık sık eleştiren gazeteciler de davet edildi.

Davet edilen gazeteciler arasında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol, Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek ve Akif Beki bulunuyor.

Davetin ulaştığı bazı gazeteciler katılacaklarını belirtirken bazı isimler ise katılmayacaklarını çeşitli şekillerde duyurdu.

AKP’nin seçim çalışmalarını yürütenler davet etmiş

Gazetecilerin davet edilmesinin arka planında ise uzun yıllar sonra Erdoğan’ın katılacağı bir programa akredite edilecek isimlerin İletişim Başkanlığı yerine, AKP Genel Merkezi tarafından belirlenmesinin olduğu belirtildi.

AKP Genel Merkezi’nde seçim çalışmalarında yer alan bir isim, davet edilecek isimlerin bizzat seçim çalışmalarını yürüten ekip ve AKP’nin Medya ve Tanıtım Başkanlığı tarafından belirlendiğini aktardı. Ayrıca davet edildiğini açıklayan isimler dışında da çok sayıda isme davet gönderildiğinin altını çizdi.

AKP’li kurmay, ayrıca davet haberlerinin ardından başlayan tartışmaların ‘kendilerine katkı sunduğunu’ düşünüyor. Vizyon belgesi töreninin dolaylı dahi olsa ‘muhalif medyada’ tartışıldığını söyleyerek şunları dedi: “Yaklaşık üç gündür sizin ‘bağımsız’ medyada vizyon belgesinin töreni konuşuluyor. Elbette davet edilen isimleri aramızda görmek isteriz, ancak baktığımızda kendileri gelmese bile törenimiz zaten konuşuluyor.”

Fikir Ertan Aydın ve ekibinden çıkmış

‘Vizyon belgesi’nin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertan Aydın’ın kurduğu ekip tarafından hazırlandığını hatırlatarak davet fikrinin de Aydın ve ekibinden geldiğini söyledi.

Fikirden Erdoğan’ın da ‘haberdar olduğunu ve olumlu karşıladığını’ söyleyerek davetlerin devam edeceğini aktardı: “Cumhurbaşkanımız da durumdan haberdar ve olur verdi. Zaten seçim ekibimize sağlanan büyük bir özgürlük alanı var. Bu tarz davetler devam edecektir, ama sistem nasıl işler bunu zaman gösterecek.”

AKP’li kurmay gazetecileri davette herhangi bir kriter uygulayıp uygulamadıkları yönündeki sorumuza ise “Özel bir kriter yok, ancak bizim de kendimize göre gözlemlerimiz var” cevabını vermekle yetindi.