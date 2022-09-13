AKP’li vekilin açtığı ‘hakaret’ davasında para cezasını ödemeyen gazeteci tutuklandı

Bir yazısında AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’e “Kurt siyasetçi” dediği için çarptırıldığı para cezasını ödemeyen gazeteci Sinan Aygül tutuklandı.

Görsel: Twitter

Aygül, Twitter hesabından yayınladığı videoda 2014’te Kiler hakkında 450 milyon dolarlık projede yolsuzluğa karıştığı iddiasını yazdığı bir yazı gerekçesiyle hakkında dava açılıp ‘hakaret’ten ceza aldığını söyledi.

Para cezasını ödemeyerek sivil itaatsizlik hakkını kullandığını söyleyen gazeteci, hakkında yakalama kararı çıkarıldığını aktardı.

Videoda “Şu anda aranıyorum, yakalandığım yerde cezaevine gireceğim. Siz bu videoyu izlediğinizde ben cezaevinde olacağım” diyen Aygül, ‘kendisi için bunun rutin bir durum olduğunu’ söyledi.

Aygül, şöyle devam etti: “Ama anlatılan sizin hikayeniz. Esas cezalandırılan sizsiniz, ben değilim. Son günlerde moda tabirle hep söylüyorsunuz ya, ‘Savcılar, mahkemeler nerede’ diye. Aslında harekete geçiyorlar. ‘Hırsızlık, yolsuzluk, yanlış yapmayın’ diye siyasetçileri uyarıp eleştirenleri işte görüldüğü gibi… Biz gazeteciler olarak sadece yanlışı eleştirir, yanlışın karşısında durur, halk lehine halkı yönetmekle mükellef olanları denetleriz, yanlışı söyleriz. Geri kalan halkın takdiridir, halkın vicdanında mahkum olmamaktır bizim için önemli olan. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.”