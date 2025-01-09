AKP’li üyeler, Beyoğlu sosyal tesislerindeki zamlara tepki gösterdi

Beyoğlu Belediye Meclisi’nde, ilçedeki sosyal tesislerdeki zam oranları kabul edildi. AKP’li meclis üyeleri fiyat artışlarını ‘fahiş’ bularak ret oyu verdi.

Fotoğraf: Beyoğlu Belediyesi

Beyoğlu Belediye Meclisi’nin ocak toplantılarının ikinci oturumu, Beyoğlu belediye binasında yapıldı.

Toplantıda AKP’li Meclis Üyesi Emre Bozkuş, sosyal tesislerde uygulanması teklif edilen zam oranlarına tepki gösterdi.

Bozkuş şunları söyledi:

“Sosyal tesisler, vatandaşlara uygun fiyata daha iyi hizmet sunabilmek için kurulmuştur. Vatandaşa ‘Halkçı belediyeyiz, sosyal belediyeyiz’ diyorsunuz, çorbayı 35 liradan 70 liraya çıkartıyorsunuz. AK Parti grubu olarak sosyal tesislere yapılan bu fahiş zammı reddediyoruz.”

CHP’li Meclis Üyesi Necip Şentürk ise Beyoğlu’nda yaşayanlarla dışarıdan ilçeye gelenlere farklı fiyat tarifesi uygulandığını söyledi.

Beyoğlu Kartı’yla Beyoğlululuk vurgusunu öne çıkardıklarını belirten Şentürk, şöyle konuştu:

“Kahvenin özü 65 lira. Dışarıdan gelen birine 90 lira. Beşiktaş’tan, Şişli’den gelen biri Beyoğlu’nda bir şey içiyorsa o 90 lira ödeyecek. Sıcak çikolata daha önce 25 liraymış. Önceki tozdu, bizimkisi gerçek çikolatadan yapılıyor. Biz 50 lira yapmışız. Dışarıdan gelen birine de 70 lira.”

AK Parti Grup Başkanvekili Sezayi Çimen ise AKP grubu olarak zam oranını kabul etmediklerini belirterek şunları söyledi:

“Biz vatandaşın temel ihtiyacı olan tosta, çaya gelen zamları konuşuyoruz, latte içenleri, Starbucks’a gidenleri konuşmuyoruz. 40 ile 80 lira arasında zam yapma yetkisini alıyorsunuz, yüzde 300 zam yapacaksınız. Bunu başka bir sosyal tesisle kıyaslarsanız kabulümüz, ama yok devlet de şöyle yapmış, böyle yapmış diyerek savunmayın.”

Zam oranları, AKP grubunun ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Zamla kahvaltı tabağı 95 liradan 210 liraya, çorba 35 liradan 70 liraya, tost 30 liradan 40 liraya, fincan çay 10 liradan 20 liraya, karışık pizza 110 liradan 225 liraya ve İnegöl köfte 100 liradan 190 liraya çıktı.