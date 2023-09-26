AKP’li profesör vekil, Filenin Sultanları’nı sansürledi

Bir kadın akademisyenin gurur kaynağımız dediği voleybolcu kadınlarımızın bacaklarını buzlayarak tebrik tweeti atması kabul edilebilir gibi değil. Buzlayana kadar tebrik etmeseniz çok daha iyiydi. Kimsenin kıyafetine karışmak haddimizde değil hakkımızda değil. #kıyafetimekarışma https://t.co/vcgvUO0PXE