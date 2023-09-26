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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li profesör vekil, Filenin Sultanları’nı sansürledi

AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın (Filenin Sultanları) fotoğrafını sansürleyerek paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

Filenin Sultanları, Japonya’daki elemelerde yedide yedi yaparak olimpiyat vizesini almıştı.


Fotoğraf: AA

Gürcan, Twitter‘dan paylaştığı kutlama mesajında milli voleybolcuların maç sonrası takım pozunu sansürleyerek paylaştı.

Gürcan’ın bu paylaşımına tepki yağdı:

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