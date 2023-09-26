AKP’li profesör vekil, Filenin Sultanları’nı sansürledi

AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın (Filenin Sultanları) fotoğrafını sansürleyerek paylaştı.
Filenin Sultanları, Japonya’daki elemelerde yedide yedi yaparak olimpiyat vizesini almıştı.
Gürcan, Twitter‘dan paylaştığı kutlama mesajında milli voleybolcuların maç sonrası takım pozunu sansürleyerek paylaştı.
Gürcan’ın bu paylaşımına tepki yağdı:
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