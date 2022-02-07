AKP’li Kurtulmuş: İnsanlar kızıyor ama sonuçta ‘Yine Erdoğan çözecek’ diyor

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “İnsanlar, kızıyor söyleniyor ama sonuçta başkası çözer demiyor” sözleriyle ‘gönüllerden düşmeyeceklerini’ vurguladı.

Dünya’dan Maruf Buzcugil ve Canan Sakarya’ya konuşan Kurtulmuş 2023 seçimlerinin hayati olduğunu bildiklerinin altını çizerek “Nihayetinde milletin gönlüne girdiğimiz için bu kadar seçim kazandık. Önümüzdeki dönemde de gönlüne girmeyi başardığımız milletin gönlünden düşmemeyi başaracağız” dedi.

En zor dönemlerde ‘vatandaşın içinde‘ olduklarını belirten başkan vekili sözlerini şöyle sürdürdü: “Gittiğimiz konuştuğumuz insanlar kızıyor, söyleniyor ama sonuçta başkası çözer demiyor, yine ‘AK Parti çözer, yine Tayyip Erdoğan çözecek’ diyor, bu çok önemli. Vatandaşımız tabii ki işin sahibidir, demokrasinin sahibidir. Eleştirilerini dinleyeceğiz, gönüllerden düşmeyeceğiz.“

‘Kaçınılmaz bir durumdu’

Türkiye’nin gündeminde olan yüksek faturalarda vatandaşları rahatlatmaya yönelik bir adım atılıp atılmayacağı sorulan Kurtulmuş şunlar söyledi: “Doğalgaz fiyatlarının 4’te üçünü, elektrik faturalarının yarısını devlet ödedi. Bunun hazineye getirdiği olağanüstü bir yük var, bu zam maalesef 1 Ocak itibariyle vatandaşımıza yansıdı, ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız ama zorunlu, kaçınılmaz bir durumdu. İnşallah birkaç ay içinde enflasyon geriye doğru gidecek, vatandaşın alım gücü daha iyi bir noktaya gelecek. Bazı mallarda KDV’nin düşürülmesi konusunda çalışma var. Her şeyin farkındayız, nerede ne eksik var biliyoruz, önümüzde bir seçim var. Siyaseti bilen tecrübeli bir kadroyuz. Sanki ekonomideki bu gelişmeleri, muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algıdır.”

Türkiye ekonomisinin ‘doların stabil hale getirildiği’ bir seyir içinde olduğunu belirten Kurtulmuş bu istikrarın sağlanmış olması ve bunun bir müddet daha böyle devam etmesini yatırımcı bakımından da, tüketici bakımından da çok değerli olduğunu savundu.

Türkiye’nin olağanüstü bir enflasyon baskısıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Kurtulmuş “Orta vadede döviz fiyatlarının istikrar kazanmasıyla birlikte Türkiye üretim gücünü kaybetmemiş olacak. İlk üç ay böyle geçecek, çok aksi bir gelişme olmazsa bunun enflasyona pozitif etkisini Nisan başı ile yani birinci çeyrekten sonra görmüş olacağız” dedi.