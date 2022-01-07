AKP’li Elitaş’tan 16 bin liralık emekli milletvekili maaşı açıklaması: Hak kaybı var

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Bütün emekliler yılbaşı ve yıl sonundaki enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farktan faydalanamıyor” dedi.

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Meclis’te milletvekillerinin emekli maaşlarına ilişkin konuşan AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, düzenleme sinyali verdi.

Tüm partilerin uzlaşmasıyla düzenleme olabileceğini dile getiren Elitaş, şöyle devam etti: “Emekli milletvekilleri, ‘Valiyle bizim aramızda 2021 yılında 3 bin lira fark varken, 2022 sonunda vali bizi geçiyor’ dediler. Dolayısıyla bütün partilerle görüşmüşler. Parlamenter Birliği bize de geldi. Biz de dedik ki ‘Hak kaybı var. 13 milyon emekli bundan faydalanıyor. Sadece 2 bin milletvekili emeklisi yararlanamıyor. Bütün siyasi partiler ortak önerge verirse, biz de buna katılırız.’“

AKP’li vekil, emekli vekil maaşlarının 2021 sonunda 16 bin lira civarında olduğunu belirterek Parlamenterler Birliği’ne tüm siyasi partilerin uzlaşması halinde ortak önerge verebileceklerini belirtti.