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Yaramazlara biraz batar!

AKP'li Efkan Ala: Türkiye, çok çağ atladı kardeşim, senin haberin bile yok

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Türkiye, çok çağ atladı kardeşim. Senin haberin bile yok” dedi.

Fotoğraf: AA

AKP Bursa İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşmada konuşan Ala, şunları söyledi:


“Yurt dışından vesayet arayışına girdiler, yurt dışından yardım istiyorlar kendi sorunlarının çözümü için. Yurt dışından müdahale arayışına girmişler Türkiye için. Türkiye, buna pabuç bırakır mı? Türkiye, çok çağ atladı kardeşim. Senin haberin bile yok.

Türkiye artık dışarıdaki, uluslararası sorunların, bölgesel, Ortadoğu’daki sorunların çözümünde önemli ana aktör. Türkiye’nin itibarı, her şeyden daha önemlidir. Türkiye’nin itibarını zedeleyecek dışarıdan yardım çığlıkları, Türkiye’nin hak etmediği, reddettiğimiz bir siyasal tutumdur. Bu, kabul edilemez. Onun için herkesin aklını başına alması lazım.”

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