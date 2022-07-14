AKP’li Bağlı: 15 Temmuz’da insanlar 11’inci kattan atlayıp uçaklara kafa attı

Eski AKP milletvekili ve Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı, 15 Temmuz darbe girişiminde insanların uçaklara kafa attığını iddia etti: “İnsanlar 11’inci kattaki apartmanın üzerine çıkararak alçaktan uçan uçağa kafa atarak şehit oldular.”

Fotoğraf: Twitter

TSK’daki ‘FETÖ’ yapılanmasının 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden altı yıl geçti.

Darbe girişimi sırasında 251 vatandaş hayatını kaybederken, 2 binden fazla vatandaş yaralandı. Aradan geçen yılda ‘FETÖ’ye çok sayıda dava açıldı, halen soruşturmalar ve gözaltılar sürüyor.

Darbe girişiminin yıldönümünü nedeniyle Habertürk’ün canlı yayınına katılan eski AKP’li vekil Mazhar Bağlı, ‘insanların 11’inci kattan atlayarak uçaklara kafa attığını’ iddia etti:

“FETÖ terör örgütü darbeye kalkıştığı zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinde toplum hakikaten hiç kimsenin tahmin edemeyeceği ve ön göremeyeceği kahramanlık destanı yazarak inanılmaz bir başarı elde etti. İnsanlar 11. kattaki apartmanın üzerine çıkararak alçaktan uçan uçağa kafa atarak şehit oldular.”

AKP’li Bağlı’nın bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.