AKP’de aile içi atamalar sürüyor 

AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak Dışişleri Bakanlığı’ndaki Bilgi Teknolojileri (BTK) Genel Müdürlüğü’ne atandı. Koytak daha önce de Kuveyt büyükelçisi olarak atanmıştı.

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Karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Sayan Koytak, AKP’li eski Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi. 2005 yılında AKP Dış İlişkiler Başkanlığı’nda danışmanlık yapmaya başladı. 2008’den 2014’e kadar Erdoğan’ın dış politika danışmanlığını yürüttü. 2014’te başbakanlık müşaviri olarak atandı, 2016’daysa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı oldu.

Ablası aynı yere bakan olarak atanınca aynı yıl istifa etti. 2017 yılında Kuveyt’e büyükelçi olarak atandı.

Koytak, bugün yeni görevine atanmadan önce Haziran 2022’de merkeze alınmıştı.