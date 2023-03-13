AKP’de adaylık için ‘denge oyunu’: Bir yanda bürokrasi baskısı bir yanda kırgınlık kaygısı

ALTAN SANCAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’i feshederek seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını ilan etmesiyle AKP’de milletvekilli adaylığı listesine girme yarışı başladı. İktidar partisi bir yandan bürokrasiden gelen beklentileri karşılamaya bir yandan da listeye giremeyeceklerin kırgınlık yaşamasını önlemeye çalışıyor.

Fotoğraf: Reuters

Seçimler öncesi her partide olduğu gibi AKP’de de milletvekili aday adaylığı için süreç başlıyor.

Aday adaylığı başvuruları için AFAD’a yardım şartı getiren partide mevcut vekil ve partililer listeye girme, bürokraside bulunanlar istifa süresi dolmadan, yani 16 Mart mesai bitimine kadar ‘yerlerini güvenceye almaya’ çabasında.

Parti yönetimiyse Erdoğan’ın da talimatıyla olası kırgınlıkları önleme derdinde, Mevcut vekillerin yarıdan fazlasının koltuğunu kaybedeceğine kesin gözüyle bakılan partide, listeler şekillenene kadar Meclis’in çalıştırılması hedefleniyor. Parti yöneticileri listelerin parti içinde kesinleşmesinin ardından aday gösterilmeyen isimlerin Meclis çalışmalarına katılmamasından endişe ediyor.

AKP’nin yönetici kadrosu aday gösterilmeyecek isimlerde kırgınlık yaşanmaması için birebir görüşmeler yapıyor. Parti içinde mevcut vekillerin seçim bölgelerindeki oy potansiyeli nedeniyle ‘olası kırgınlıklar’ın göze alınamayacağı dillendiriliyor.

Bürokrasiden ‘seçilecek yerden adaylık’ baskısı

Uzun süredir bürokrasi içinden gelen ‘seçilecek yerlerden adaylık’ baskısıyla ilgili de çözüm yolları aranıyor. Özellikle adaylık nedeniyle istifa ettikten sonra bir daha görevine dönme şansları bulunmayan yargı içinden isimler, ‘seçilecek yerden kesin adaylık’ için uzun süredir partililerle temas halinde. Bürokrasinin çeşitli kademelerinden çok sayıda isim parti yönetimine ‘Adaylık için istifa edeceğiz’ mesajı gönderdi bile.

AKP’yse mevcut vekiller, parti yöneticileri, yeni vitrin ve bürokrasi arasında bir denge kurmak için komisyon düzeyinde çalışmalara başlamaya hazırlanıyor.

Seçim tarihinin ilan edilmesiyle birlikte bu temaslar hızlandı. Yönetim partililere, “Parti adına söz vermekten kaçının” uyarısı yapıyor.

Bürokrasiden gelen talepler üst yönetim tarafından değerlendirilecek, son sözü Erdoğan söyleyecek.

AKP’li yönetici: Dengeleri koruyacağız

Diken’e bilgi veren AKP’li bir yönetici yaşananları ‘normal’ olarak nitelendiriyor. Yöneticiye göre aday listeleri belirlenirken kırgınlıkların olması kaçınılmaz. Ancak hedef bunu en aza indirmek.

AKP’li yönetici şunları söyledi: “Ortaklarımızla tek listeden gireceğimiz yerler de olacak. Bize şimdiden aday adaylığı için ulaşanlara bakarsak en yüksek başvuru dönemlerinden birini yaşayacağız. Haliyle dikkatli davranacak, dengeleri koruyarak listeler hazırlayacağız. Cumhurbaşkanımızın ‘Kimsenin gönlünü kırmayın’ talimatını hayata geçireceğiz.”

Cumhur ittifakında MHP ve BBP ile ortaklığı bulunan AKP’nin listelerinden bu iki partinin yanı sıra HÜDA-PAR, DSP, Anavatan gibi partilerden belli sayıda adayın da seçime katılması bekleniyor.